Lkw-Fahrer bei Unfall auf oststeirischer A2 getötet

Ein 72 Jahre alter Lkw-Lenker ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der oststeirischen Südautobahn (A2) im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld getötet worden. Der ungarische Staatsbürger war auf einen anderen Lastkraftwagen aufgefahren, er starb noch an der Unfallstelle. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Freitag mit.