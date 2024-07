Verletzte und nahezu bewusstlose Frau im Pinzgau aus Graben gerettet

Eine 33-jährige Pinzgauerin ist am Donnerstagabend in Wald im Pinzgau in einen Graben gestürzt. Die Verletzte wurde in der Nacht von Bergrettern aus Neukirchen am Großvenediger geborgen. Laut Polizei war die geländekundige Einheimische nahezu bewusstlos, stark erschöpft und stand unter Schock. Nach der aufwendigen Bergung und der notärztlichen Erstversorgung wurde die Frau in das Klinikum Zell am See gebracht.