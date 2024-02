Leichtes Erdbeben in der Obersteiermark

Der Österreichische Erdbebendienst der Geosphere Austria hat am Samstag um 12.33 Uhr ein leichtes Erdbeben in Unzmarkt (Bezirk Murtal) registriert. Dieses hatte eine Magnitude von 2,6. Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke nicht zu erwarten, wurde mitgeteilt. Das Beben wurde in Unzmarkt deutlich verspürt, aus weiter entfernten Ortschaften wurden laut Geosphere bisher keine Wahrnehmungen gemeldet.