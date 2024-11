Landeshauptmann Drexler: "Gehe mit sehr viel Zuversicht in diesen Tag"

Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) kam in Begleitung seiner Ehefrau Iris in seiner Wahlheimat Passail die Stimme für die Landtagswahl abgegeben, nachdem er zuvor in der Kirche war und sich einen Kaffee im Gasthaus gegönnt hatte.

Vor dem Weg zur Wahlurne zeigte er sich zuversichtlich und gut gelaunt. Der Tag habe wie jeder Tag mit einem guten Frühstück begonnen, "weil sonst bin ich grantig und das will ich gerade heute nicht sein", so der ÖVP-Spitzenkandidat.

Drexler sagte weiter: „Es freut mich, dass so ein schöner Tag ist. Das ist für die Seele immer gut. Ich gehe mit sehr viel Zuversicht in diesen Tag. Es ist immer bemerkenswert, wie so ein Wahltag immer an Dynamik aufnimmt. Zuerst ziehen sich die Stunden dahin und plötzlich hat dann alles eine Dynamik. Und heute um 16 Uhr werden wir dann schon mehr wissen und mit 17 Uhr mit Sicherheit."

Da es eine Art "Zeugnistag" sei man auch entsprechend ein wenig aufgeregt.