Die KPÖ und die Steiermark: "Wir sind gekommen, um zu bleiben"

Ob sie besorgt wäre, den Einzug in den Landtag diesmal nicht zu schaffen, fragt ein Reporter, was Claudia Klimt-Weithaler zu einem energischen "Sicher nicht!" hinreißt: "Wir sind 2005 gekommen, um zu bleiben, auch wenn der politische Mitbewerb geglaubt hat, es wird nur ein kurzer Auftritt. Daraus sind 19 Jahre geworden."

Die Steiermark ist ein gutes Pflaster für die Partei, die bundesweit eine Kleinstpartei ist, in Graz aber stärkste Fraktion im Rathaus: Hier regiert seit Ende 2021 die erste KPÖ-Bürgermeisterin einer Landeshauptstadt, Elke Kahr rückte denn auch am Mittwoch zur Unterstützung der Kollegin im Landtag aus.

Das Grazer Grundmandat

In Graz müssen die Kommunisten auch wieder ihr Grundmandat holen: Anders als in den übrigen acht Bundesländern gibt es in der Steiermark keine Prozenthürde für den Einzug ins Landesparlament. 12,8 Prozent der Stimmen holte die KPÖ im November 2019 allein in Graz, steiermarkweit kam sie auf sechs Prozent - das brachte zwei Mandate im Landtag und Klubstärke.