Steirische Blaue starten mit Kunasek-Biografie in den Wahlkampf

Ein Wahlkampfgeschenk der steirischen Freiheitlichen dürfte so gut wie feststehen: Über FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek ist nun eine Biografie ("Ein Leben für die Steiermark") erschienen.

Laut Begleittext mit "ernsten, aber auch heiteren Seiten" des Politikbetriebs: "Napoleon soll seinen Soldaten gesagt haben, jeder Tüchtige unter ihnen trage den Marschallstab in seinem Tornister", heißt es in der Beschreibung der Biografie des Grazer Zeithistorikers Martin Moll.

Sie wird am Mittwoch in Graz präsentiert und ist um 21 Euro zu haben – Signierstunde inklusive. "Als der damals zwanzigjährige Mario Kunasek sich 1996 für eine Laufbahn als Unteroffizier beim Österreichischen Bundesheer entschied, konnte er nicht ahnen, dass er zwei Jahrzehnte später Verteidigungsminister sein würde."

In weniger als vier Monaten wird im Bundesland ein neuer Landtag gewählt, Kunasek tritt erneut als Spitzenkandidat an. Umfragen bescheinigen der FPÖ den ersten Platz. Zu den "ernsteren Seiten" der Politik dürften wohl auch die strafrechtlichen Ermittlungen rund um die Finanzaffäre der FPÖ Graz zählen, die Kreise bis in die Landespartei zieht.

Kunasek ist auf der Liste der Beschuldigten der Staatsanwaltschaft, die ihm unter anderem vorwirft, die mutmaßliche Veruntreuung von Klubfördergeldern der FPÖ Graz im Rathaus nicht abgedreht zu haben; Vorwürfe, die Kunasek strikt zurückweist.