450-Millionen-Investition: Neues Kinderzentrum am Klinikum Graz

Am Donnerstag haben Vertreter von Land und Bund die gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet. Insgesamt sind bis 2040 Investitionen von 1,6 Milliarden Euro geplant.

Das Bauprogramm "LKH 2040" soll für das LKH-Universitätsklinikum Graz die anhaltende Modernisierung und Erweiterung der Infrastruktur des Klinikums sichern. "Ein solches Projekt kann es nur in guter Zusammenarbeit von Land und Bund geben. Immerhin geht es um einen Betrag von rund 1,6 Milliarden Euro, die investiert werden", betonte Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP).

Weitere Projekte umfassen den Neubau der Hämatologie, die Zentralisierung der Labore, ein Kopfzentrum, die Zentralisierung der onkologischen Leistungen und eine Erweiterung der Uniklinik für Innere Medizin. Sie sollen in den kommenden 15 bis 20 Jahren ebenso mit finanzieller Unterstützung des Bundes realisiert werden.

Eine Fertigstellung wurde am Donnerstag für 2038 für möglich gehalten. Kornhäusl (ÖVP) sprach in diesem Zusammenhang vom "Herzstück des Bauprogramms. Auch weil es bis zur Fertigstellung des neuen Kinderzentrums noch lange dauern wird, ist es wichtig rasch zu beginnen und diesen Anfang haben wir heute gemacht."

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) betonte, dass mit dem Bauprogramm die medizinische Versorgung modernisiert, aber auch "die Position als international anerkannte Forschungsmetropole“ gestärkt werde. "Bund und Land ziehen hier an einem Strang und bemühen sich um moderne Infrastruktur, die den höchsten Ansprüchen an Lehre und Forschung gerecht wird", merkte Wissenschaftsminister Martin Polaschek (ÖVP) an.

Der Schulterschluss werde neben zeitgemäßer medizinischer Infrastruktur nicht zuletzt auch "ganz viele Arbeitsplätze auf einer der größten Baustellen der Steiermark bringen", hob SPÖ-Soziallandesrätin Doris Kampus hervor.