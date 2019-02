Ein Spital, das keine Kosten sprengte

300 Einzelprojekte wurden seit 1991 umgesetzt, nicht nur mit Sanierungen und Neubauten oberirdisch, sondern auch unter der Erde: 1,6 Kilometer lang sind die Versorgungstunnel im Spitalsgelände, alle logistisch notwendigen Fahrten passieren seit 2007 unterirdisch. Doch auch nach dem Abschluss des „ LKH 2000“ bleibt das Spital im Umbruch, die Kräne verschwinden nicht. „Ein Krankenhaus ist immer eine Baustelle“, schmunzelt Vorstandssprecher Tscheliessnigg. „Wenn man an einem Ende fertig ist, kann man am anderen wieder anfangen.“

Bis 2027 noch soll am „ LKH 2020“ gebaut werden: Dieses Projekt hat vom Budget her kleinere Dimensionen, hier sind 250 Millionen Euro veranschlagt. Vom Bau her geht es aber hoch hinaus, so wurde unter anderem ein neuer Chirurgieturm geplant.