Krankenhaus Nord: Die aussichtlose Mission

Eigentlich sollten in dem Glas- und Betonbau in der Floridsdorfer Brünner Straße schon seit 2016 Patienten nach allen Regeln der modernen Medizin behandelt werden. Doch selbst wenn das Krankenhaus Nord 2019 tatsächlich eröffnet werden sollte, wird es wohl vor allem ein Mahnmal für Misswirtschaft und Steuergeld-Verschwendung bleiben.

Wer für dieses Desaster, die enormen Zeit- und Kostenüberschreitungen die politische Verantwortung trägt, soll nun eine Untersuchungskommission klären, die nach monatelangem Gezerre am 20. Juni ihre Arbeit aufnahm. Eineinhalb Monate und zwei Arbeitssitzungen später regen sich aber erste Zweifel, ob das tatsächlich gelingen kann.

Verglichen mit den anderen Skandalen, die bisher in U-Kommissionen behandelt wurden (z.B. Missstände in der Psychiatrie) erscheint die Skandal-Baustelle als zu komplex, als dass sämtliche Fehlentwicklungen in der knapp bemessenen Zeit aufgearbeitet werden können. Denn bereits Ende März muss die Kommission ihre Arbeit schon wieder abschließen. So wird wohl nur ein Bruchteil der Zeugen aussagen können, die die Opposition befragen will (allein die ÖVP wollte mehr als hundert vorladen).