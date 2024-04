Baby durch Spezial-Operationen gerettet: Eriks Starthilfe ins Leben

Als Nina Mohorko und Tadej Iršič sich an die Grazer Klinik wandten, befand sich Nina in der 22. Schwangerschaftswoche. Doch ihr ungeborener Sohn wies da bereits schwere Schäden an der Lunge auf - sie hatte massive Zysten statt Atemgewebe, sie verdrängten das Herz, in der Bauchhöhle sammelte sich Flüssigkeit.

"Unbehandelt führt das nahezu immer zum Tod des Ungeborenen", erinnert sich Philipp Klaritsch, Leiter der Fetalmedizin an der Abteilung für Geburtshilfe am Uni-Klinikum Graz.