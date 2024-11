Claudia Klimt-Weithaler, KPÖ: Spitzenkandidatin mit langer Erfahrung

Dass es sich nämlich wieder ausgeht, dürfte mit der 2021 überraschend zur Grazer Bürgermeisterin gewählten Kahr wahrscheinlich sein und nicht zuletzt hat auch das Ergebnis der Nationalratswahl hoffen lassen. Die KPÖ legte steiermarkweit von 1,3 auf rund 3,1 Prozent zu.

Bei der vergangenen Landtagswahl 2019 hat die KPÖ in der Grünen Mark einen Sprung von 4,2 auf fast 6 Prozent gemacht. Hinzu kommt der Faktor Kahr: Sie hatte ÖVP-Langzeitbürgermeister Siegfried Nagl bei der Gemeinderatswahl in Graz 2021 deutlich geschlagen. Die gut 28 Prozent dürfte die KPÖ in Graz zwar bei der Landtagswahl nicht noch einmal schaffen, aber eine starke dunkelrote Wählerschaft wird wohl auch der in der Murmetropole lebenden Klimt-Weithaler helfen.