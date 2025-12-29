Grazer Stadtchefin Kahr: "Nicht in der Politik, um reich zu werden"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im Herbst 2026 wird in Graz gewählt, erstmals verteidigt Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) ihren Spitzenplatz in der Stadtpolitik: Im Sommer gab die 64-Jährige bekannt, erneut zu kandidieren. "Vielleicht das letzte Mal" Doch wie zu Jahresende üblich geben die Kommunisten mit dem "Tag der offenen Konten" Einblick in ihre Finanzen, genauer: in den parteieigenen Sozialfonds, den sie mit ihren Politikerbezügen speisen. "Für mich ist das in der Funktion vielleicht das letzte Mal", sinniert Kahr in Richtung der Wahlen. Sie kündigte bekanntlich an, die Stadtpolitik zu verlassen, sollte die KPÖ nicht mehr stimmenstärkste Fraktion im Gemeinderat werden.

Zwei Drittel ihrer Einkünfte aus politischen Ämtern zahlt jeder KPÖ-Funktionär in den Sozialfonds ein; diese Regel existiert seit 1998, als die KPÖ erstmals in den Grazer Stadtsenat einzog. Eigentlich wäre die Bürgermeisterin Millionärin 3,8 Millionen Euro kamen so bisher zusammen, allein Kahr gab seit 2005 1,3 Millionen Euro weiter. Geld, das die Partei jenen Menschen überlässt, die sich in Notlage befinden. "Das ist natürlich den hohen Bezügen geschuldet, die Stadt Graz sticht da ja als Statuarstadt ziemlich hervor", begründet Kahr ihre eigene Summe, die in insgesamt 20 Jahren in der Stadtregierung zusammenkam.

Die parteieigene Gehaltsobergrenze liegt bei 2.500 Euro netto monatlich; Kahr selbst behält 2.300 Euro, rund 8.500 Euro stünden ihr zu. "Wir sind alle miteinander nicht in die Politik gegangen, um reich zu werden", deponiert die Stadtchefin. Wie viele Menschen unterstützt wurden 2025 flossen exakt 304.494 Euro aus den Bezügen Kahrs, ihrer Stadtsenatskollegen Manfred Eber und Robert Krotzer sowie den beiden Landtagsabgeordneten Claudia Klimt-Weithaler und Alxeander Melinz in den Sozialfonds. 2.521 Menschen wurden damit unterstützt.

Der Großteil des Geldes wurde für Kosten rund ums Wohnen benötigt: Unterstützung für den Lebensbedarf (z. B. Bekleidung, Lebensmittelgutscheine, Bestattungskosten) - 1.399 Personen, 108.402 Euro.

(z. B. Bekleidung, Lebensmittelgutscheine, Bestattungskosten) - 1.399 Personen, 108.402 Euro. Mieten - 387 Personen. 67.247 Euro.

- 387 Personen. 67.247 Euro. Strom- und Heizkosten - 179 Personen, 31.473 Euro.

- 179 Personen, 31.473 Euro. Gesundheit (z. B. Arztrechnungen, Heilbehelfe oder auch Tierarztkosten) - 146 Personen, 24.589 Euro.

Doch 2025 sei ein besonders herausforderndes Jahr gewesen, resümiert Kahr: "Es waren noch nie so viele Leute bei uns." In Graz wurden die Mittel eng In Graz reichten die Mittel der Grazer KPÖ-Politiker nicht mehr aus - in so einer Situation sei man noch nie gewesen. "Im Dezember war kein Spielraum mehr. Wir haben Leuten sagen müssen, dass es bei uns nicht mehr geht." Doch "abgewiesen wurde niemand, wir finden immer einen Weg" - in einigen Fällen sprangen die Kollegen des Landtagsklubs ein.