Grazer Gemeinderatswahlen: Elke Kahr erneut an der Spitze der KPÖ

Am späten Donnerstagnachmittag gab die KPÖ-Bürgermeisterin von Graz ihren Entschluss bekannt: Sie wird bei den nächsten Wahlen erneut als Spitzenkandidatin für die KPÖ ins Rennen gehen. Regulär finden die nächsten Gemeinderatswahlen Ende September, Anfang Oktober 2026 statt.

Sie denke bereits seit Weihnachten 2024 über die Frage einer neuerlichen Kandidatur nach, betonte Kahr nach der KPÖ-Bezirkskonferenz Donnerstagabend, dafür entschieden habe sie sich Anfang Mai. "Wir haben ja nicht in den einfachsten Jahren übernommen", begründete Kahr. Zudem werde das dann bereits ihr fünfter Wahlkampf als Spitzenkandidatin sein.

Die 63-Jährige ist seit November2021 Bürgermeisterin der steirischen Landeshauptstadt, ein Unikum in der parteipolitischen Landschaft: Sie ist die erste Frau, die es in Graz in das Bürgermeisteramt schaffte und zudem die einzige kommunistische Stadtchefin Österreichs.

ÖVP auf Platz 2 verwiesen

Die KPÖ verwies bei den Gemeinderatswahlen im September 2021 die ÖVP auf Platz 2. Der seit mehr als 18 Jahren regierende ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl trat zurück.