Vier Jahre KPÖ: Die „Revolution“, die Graz nicht weiter störte

Als die KPÖ 2021 bei den Gemeinderatswahlen in Graz auf den ersten Platz stürmte, war das politische Beben bis in die USA zu spüren. „In einer reichen Stadt gewinnt eine marxistische Bürgermeisterin die Wähler für sich“, schrieb etwa die renommierte New York Times. Und widmete Elke Kahr später ein ganzseitiges Porträt.

Und vier Jahre später? Da marschierte Zohran Mamdani, Demokrat und laut Eigendefinition Sozialist, bei Wahlen ins Rathaus des „Big Apple“ durch. Das Titelbild der New York Post nach Mamdanis Wahlsieg („The Red Apple“) fand offenbar so viel Gefallen, dass längst Tassen, T-Shirts und Kapuzenpullis mit dem Sujet bedruckt wurden. Das gab es in Graz 2021 nicht, denn wer will schon die Bewertung „Stalingraz“ auf einem Leiberl tragen?

In Graz wird in weniger als einem Jahr – der mögliche Zeitraum liegt zwischen September und Ende Oktober – wieder gewählt, Zeit für eine Rück- und Vorschau. Die Ausgangslage: 28,8 Prozent der Stimmen gingen am 26. September 2021 an die KPÖ unter Spitzenkandidatin Elke Kahr, während der amtierende Bürgermeister Siegfried Nagl fast zwölf Prozentpunkte verlor. Für seine ÖVP reichte es mit 25,9 Prozent nur noch für Platz 2. Die Grünen unter Judith Schwentner drängten mit 17,3 Prozent die FPÖ auf den vierten Platz (10,6 Prozent), SPÖ und Neos lagen bei 9,5 Prozent bzw. 5,4 Prozent.

Die Prognosen : Valide Umfragen für 2026 gibt es keine, bloß Befragungen im Auftrag von Parteien. Im Mai ventilierte die Stadt-ÖVP eine Umfrage, die die Schwarzen gleichauf mit der KPÖ (jeweils 25 bis 26 Prozent) sah, doch die Schwankungsbreite lag bei mehr als vier Prozent. Eine Umfrage der Grünen aus Juni sagt den Kommunisten den Sprung über die 30-Prozent-Marke voraus. Kahr, die im Juli ihre Wiederkandidatur bekannt gab, hat sich festgelegt: Wird die KPÖ nicht mehr stimmenstärkste Fraktion, trete sie zurück. „Dann höre ich auf. Das ist ja nur logisch.“ Nachfolger wäre vermutlich Stadtrat Robert Krotzer .

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ERWIN SCHERIAU Wer regiert im Rathaus? Im Herbst 2026 wird wieder gewählt.

Wer mit wem (nicht) kann : Seit 17. November 2021 bilden KPÖ, Grüne und SPÖ eine Koalition, allerdings hat die SPÖ keinen Stadtratssitz. Das ist der Knackpunkt für 2026: Dass der frühere SPÖ-Graz-Obmann Michael Ehmann gemeinsam mit Judith Schwentner (Grüne) Elke Kahr die Räuberleiter machte, missfiel der Landes-SPÖ. Die neue SPÖ-Chefin in Graz, Doris Kampus, dürfte ein Ja zur Fortsetzung der Koalition nicht so einfach hergeben. KPÖ und ÖVP als Duo gab es bereits kurzzeitig mit Nagl als Bürgermeister und Kahr als Vize, aber wirklich grün waren sich die Parteien nicht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Grafik