Steiermark

Wo man gegen die Grazer Bürgermeisterin gewinnen könnte

Elke Kahr sitzt an Tisch in ihrem Büro
KPÖ-Stadtchefin Elke Kahr misst sich diese Woche bei einer speziellen Veranstaltung mit Kontrahenten.
Von Elisabeth Holzer-Ottawa
10.11.25, 10:13
In weniger als einem Jahr finden in Graz wieder Gemeinderatswahlen statt, die Parteien rutschen allmählich in den Wahlkampf.

Bereits diese Woche stellt sich  KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr bei einer speziellen Veranstaltung dem Mitbewerb - die Bezirksgruppe Gries der KPÖ lädt zum Preisschnapsen.

Grazer Gemeinderatswahlen: Bürgermeisterin Kahr kandidiert wieder

Mitten drin im Turnier wird Kahr sein, die sich selbst als "passionierte Kartendipplerin" beschreibt: "Leider komme ich ja viel zu selten zum Schnapsen. Darum lass ich mir das Turnier nicht entgehen."

Wie man teilnehmen kann

Um 10 Euro Nenngeld ist man dabei, allerdings gibt es ein Teilnehmerlimit von maximal 70 Spielerinnen und Spielern. "Egal, ob man immer ein gutes Blatt und die bessere Taktik hat, ob Anfänger oder Profi ist – alle sind herzlich willkommen", versichert Marcel Peuerl von der KPÖ Gries.

Mehrere Menschen sitzen an Tischen und spielen Karten

Elke Kahr (vorne links) beschreibt sich selbst als "passionierte Kartendipplerin".

Teuerung: Grazer Stadtchefin Kahr verlangt staatliche Eingriffe

Beghinn ist kommenden Samstag, 15. November, um 14 Uhr (Gasthaus Fasching, Vinzenz-Muchitsch-Straße 5, Graz). Wegen der limitierten Plätze wird unter bl@kpoe-graz.at  um Anmeldung gebeten.

