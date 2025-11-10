Wo man gegen die Grazer Bürgermeisterin gewinnen könnte
In weniger als einem Jahr finden in Graz wieder Gemeinderatswahlen statt, die Parteien rutschen allmählich in den Wahlkampf.
Bereits diese Woche stellt sich KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr bei einer speziellen Veranstaltung dem Mitbewerb - die Bezirksgruppe Gries der KPÖ lädt zum Preisschnapsen.
Mitten drin im Turnier wird Kahr sein, die sich selbst als "passionierte Kartendipplerin" beschreibt: "Leider komme ich ja viel zu selten zum Schnapsen. Darum lass ich mir das Turnier nicht entgehen."
Wie man teilnehmen kann
Um 10 Euro Nenngeld ist man dabei, allerdings gibt es ein Teilnehmerlimit von maximal 70 Spielerinnen und Spielern. "Egal, ob man immer ein gutes Blatt und die bessere Taktik hat, ob Anfänger oder Profi ist – alle sind herzlich willkommen", versichert Marcel Peuerl von der KPÖ Gries.
Beghinn ist kommenden Samstag, 15. November, um 14 Uhr (Gasthaus Fasching, Vinzenz-Muchitsch-Straße 5, Graz). Wegen der limitierten Plätze wird unter bl@kpoe-graz.at um Anmeldung gebeten.
