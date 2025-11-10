Wo man gegen die Grazer Bürgermeisterin gewinnen könnte

In weniger als einem Jahr finden in Graz wieder Gemeinderatswahlen statt, die Parteien rutschen allmählich in den Wahlkampf.

Bereits diese Woche stellt sich KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr bei einer speziellen Veranstaltung dem Mitbewerb - die Bezirksgruppe Gries der KPÖ lädt zum Preisschnapsen.