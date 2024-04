Sehbehindert und Sprachbarriere: Jaser nahm die doppelte Hürde

Selbst sehen kann Salimi seine Suchergebnisse nicht, aber ertasten: Er ist seit einem Unfall in der Küche seiner Großmutter, als er noch ein Kind war, nahezu blind .

"Auf dem Weg nach Österreich war die medizinische Versorgung nicht so gut“, umschreibt er die Zeit behutsam. "Die Netzhaut hat sich abgelöst.“ Seine Sehkraft schwand , nur noch Umrisse kann er vage erkennen.

Neun Jahre später plant der Afghane aber sein Leben in der neuen Heimat, Graz, zuversichtlich trotz des Handicaps: Er will sich in der IT-Branche selbstständig machen, Kenntnisse über Software- und Webentwicklung hat er autodidaktisch erworben.

Wie sich Salimi selbst Deutsch beibrachte

Doch zuvor stand Deutsch lernen am Programm, eine doppelte Hürde für den schwer sehbeinträchtigten Flüchtling . "Am Anfang wollte mich keine Schule aufnehmen. Sie haben befürchtet, dass sie mir nichts beibringen können, weil ich ja nicht sehen kann. Ich konnte ja nicht einmal richtig in meiner eigenen Sprache schreiben.“