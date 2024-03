Mit zwei spitzen Spiegelscherben ist ein Häftling im Jänner 2023 in der Haftanstalt Graz-Jakomini auf einen Mitgefangenen losgegangen. Er verletzte ihn so schwer, dass der Mann nur durch eine Notoperation überlebte. Der 25-jährige Angreifer musste sich am Mittwoch wegen versuchen Mordes vor einem Geschworenensenat verantworten. Sein Verteidiger sprach von einer Notwehrsituation.