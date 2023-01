Grazer Häftling attackierte Zelleninsassen mit Scherbe

Ein Häftling der Justizvollzugsanstalt Graz-Jakomini hat am Montag am Nachmittag einem anderen Zelleninsassen bei einer Rauferei mit einer Scherbe schwere Verletzungen zugefügt. Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der "Steirerkrone".

Der Verletzte - er soll lebensgefährliche Blessuren davongetragen haben - wurde im Spital notoperiert. Der mutmaßliche Angreifer und ein weiterer Zelleninsasse wurden separiert.