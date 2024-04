Grazer Ex-Vize Eustacchio kehrt als "Solokämpfer" in den Gemeinderat zurück

Der ehemalige freiheitliche Grazer Vizebürgermeister Mario Eustacchio wird nach zweieinhalbjähriger Absenz am kommenden Donnerstag wieder in den Grazer Gemeinderat zurückkehren. Er werde den Platz einnehmen, der nach dem Rücktritt von Roland Lohr frei wurde, sagte Eustacchio am Sonntag in einem Interview mit Der Grazer. Er werde allerdings als "Solokämpfer" im Gemeinderat sitzen, eine Rückkehr zur FPÖ sei "derzeit überhaupt kein Thema".