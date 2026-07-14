Nach Wahlen in Graz: KPÖ spricht weiter mit Grünen und ÖVP

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Nach der Gemeinderatswahl in Graz Ende Juni ist die Wahlsiegerin KPÖ nun seit zwei Wochen in Gesprächen mit den anderen Parteien, um Koalitionen und Übereinkommen zu finden. Während sich FPÖ und SPÖ selbst aus dem Poker genommen haben, sind nun noch die Grünen und die ÖVP übrig. Mit ihnen werde weiterhin gesprochen, sagte Georg Fuchs, Sprecher von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), am Dienstag zur APA. Im Laufe der Woche stehen noch zwei Gesprächstermine mit den Grünen an.

Doch auch mit der ÖVP werde weiterhin über mögliche Übereinkommen geredet. Es sei momentan noch offen, in welche Richtung es gehen wird. Was möglich wäre Denkbar und rechnerisch möglich ist eine Zweierkoalition sowohl mit den Grünen, aber auch mit der ÖVP. Für eine breite Mehrheit steht allerdings auch ein Arbeitsübereinkommen mit beiden Parteien im Raum. Fraglich ist allerdings, ob sich dabei die Grünen und die ÖVP gut genug anfreunden können. Vor allem in der Verkehrspolitik liegen beide bekanntlich recht weit auseinander.

Die größte Chance dürfte momentan eine Fortsetzung der Koalition mit den Grünen haben. Gemeinsam haben sie allerdings mit 18 (KPÖ) und sieben Mandaten (Grünen) im 48-köpfigen Gemeinderat nur eine knappe Mehrheit von 25 Mandaten. Eine breite Mehrheit hätte die KPÖ mit der ÖVP, die 13 Mandate mitbringt. Zu dritt in einem Arbeitsübereinkommen würden die drei Parteien eine sehr breite Basis für Beschlüsse und Projekte aufweisen. Vor allem diese sind es auch, die in den Gesprächen Hauptthema sind: immer knappere Finanzen und anstehende Investitionen. Da wird künftig die ÖVP mit dem zuletzt verwalteten Bildungsressort eine große Rolle spielen. Einige große Schulprojekte und -Modernisierungen stehen in der kommenden Legislaturperiode an. Eine gute Zusammenarbeit zwischen KPÖ und ÖVP wäre da wohl hilfreich.