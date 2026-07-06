Nach dem KPÖ-Triumph: So geht es jetzt in Graz weiter

Vor etwas mehr als einer Woche hat Graz gewählt, die KPÖ konnte bekanntlich ihren ersten Platz nicht nur halten, sondern sogar ausbauen. Eine Stimme Überhang So massiv, dass die leichten Verluste der Grünen wettgemacht sind und es für eine Fortsetzung von Dunkelrot und Grün reichen würde, wenn auch nur gerade mal so: Die zwei Parteien haben gemeinsam 25 von 48 Mandaten und damit eine Stimme Überhang im Gemeinderat.

Doch Elke Kahr und Judith Schwentner haben schon im Wahlkampf oft genug deponiert, dass sie gemeinsam weitermachen wollen. Ihre bisherigen knapp fünf Jahre stuften Bürgermeisterin und Vizebürgermeisterin als „Zwischenbilanz“ ein. Wie geht es weiter? Wahlsiegerin KPÖ hat vergangene Woche mit den Parteiobleuten aller Gemeinderatsfraktionen gesprochen, als Letzte an der Reihe waren die Grünen am Donnerstag. Nun sind weitere Verhandlungsrunden im größeren Kreis geplant, an denen zusätzlich auch Klubobleute oder Mitarbeiter von Magistratsabteilungen teilnehmen.

Dabei geht es wohl auch um das Ausloten breiterer Mehrheiten im neuen Gemeinderat. Wenn es etwa um das Stadtentwicklungskonzept geht, sind Zweidrittel-Mehrheiten nötig. Mehrere Wahlgänge für Vizebürgermeister? Bei der Wahl zur Bürgermeisterin oder zum Bürgermeister dagegen reicht eine einfache Mehrheit, über die verfügen KPÖ und Grüne. Das Vorschlagsrecht für diese Funktionen liegt laut Stadtstatut bei der stimmenstärksten bzw. zweitstärksten Fraktionen, in dem Fall KPÖ und ÖVP.

Das wird jedenfalls im Fall des Vizebürgermeisters interessant: Die Schwarzen könnten wie am 17. November 2021 ihren Parteiobmann Kurt Hohensinner dafür nominieren, der aber gegen den Koalitionsblock KPÖ, Grüne und SPÖ im ersten Wahlgang keine Mehrheit bekam. ÖVP schlug Grüne dann selbst vor Das Spielchen hätte noch munter mehrere Wahlgänge weitergehen können, bis jede Fraktion vorschlagsberechtigt ist. Die ÖVP kürzte den langen Weg damals aber ab und nominierte die grüne Schwentner im zweiten Wahlgang einfach selbst. Wie sich die Schwarzen diesmal entscheiden, wird man spätestens am 27. August wissen, an dem Tag findet die konstituierende Sitzung des Gemeinderates statt.