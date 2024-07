Polizei gründet Ermittlungsgruppe gegen Randalierer am Fußballplatz

Das Stadtpolizeikommando Graz rüstet sich vor Beginn der nächsten Fußballsaison mit einer neuen Einsatzgruppe: Beamte sollen künftig die "szenetypische Gewalt" im Auge behalten. So stehen Randalierer im Visier der Exekutive.

"Durch die Etablierung dieser Ermittlungsgruppe wollen wir in Zukunft noch effizienter arbeiten. Denn Sportgroßveranstaltungen sollen schließlich ein Ort der unbeschwerten Feste für die ganze Familie und keine Bühne für Gewalt sein", begründet Stadtpolizeikommandant Thomas Heiland .

Vor Kurzem hat die Exekutive in Graz nämlich einen sogenannten "Tribünenspringer" ausgeforscht: Der Mann hüpfte im Mai nach dem Schlusspfiff des Matches SK Sturm - Austria Klagenfurt über den mehr als zwei Meter breiten Stadiongraben - "offenbar in Euphorie um den Meistertitel" für Sturm, wie die Polizei am Mittwoch anmerkt.

Opfer schwer verletzt

Allerdings sprang er "mit voller Wucht" gegen einen Fanbeauftragten des Grazer Klubs: Der 35-Jährige erlitt schwere Verletzungen an der Hüfte und am Oberschenkel und musste im UKH Graz operiert werden. Der Mann befindet sich laut Polizei nach einem längerem Spitalsaufenthalt und Reha immer noch im Krankenstand.