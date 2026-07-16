Graz: KPÖ und Grüne stehen vor Neuauflage ihrer Koalition

Schon während des Wahlkampfs war klar: Gibt das Wahlergebnis eine weitere Zusammenarbeit her, dann werden KPÖ und Grüne ihre Koalition in Graz fortsetzen. Nach Sondierungen, die KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr seit den Wahlen am 28. Juni mit allen im Gemeinderat vertretetenen Fraktionen führte, steht nun fest: „Vertiefende Koalitionsgespräche“ gibt es mit dem bisherigen Partner, den Grünen unter Judith Schwentner.

Ziel sei, in den kommenden Woche eine Regierungsvereinbarung zustande zu bringen. „Die Einladung an die SPÖ, sich daran zu beteiligen, bleibt ebenso aufrecht wie das Angebot an die Grazer Volkspartei, über Bereichsabkommen in zentralen Fragen der Stadt mitzuwirken“, versicherte Kahr am Donnerstag. Beide Angebote sind realpolitisch aber kaum vorstellbar: Die SPÖ schrumpfte bei den Wahlen auf eine Kleinstpartei und verfügt nur noch über zwei Gemeinderäte. Vorsitzende Doris Kampus trat zurück, SPÖ-Landespareipobmann Max Lerche r kündigte die Neuaufstellung inklusive Neugründung der Grazer SPÖ an.

schrumpfte bei den Wahlen auf eine Kleinstpartei und verfügt nur noch über zwei Gemeinderäte. Vorsitzende trat zurück, SPÖ-Landespareipobmann r kündigte die Neuaufstellung inklusive Neugründung der Grazer SPÖ an. Die ÖVP mit Kurt Hohensinner an der Spitze wäre wohl nur für eine echte Koalition zu haben gewesen - mit ihm als Vizebürgermeister.

Bleibt also die Koalition KPÖ und Grüne, die ohnedies die Wunschvariante beider Parteichefinnen war. Die Fraktionen besitzen gemeinsam eine knappe Mehrheit, sie kommen auf 25 der 48 Mandate im Grazer Gemeinderat. „Ohne Zeitdruck“ Kahr betonte am Donnerstag, die Verhandlungen würden „zügig, aber ohne Zeitdruck geführt“, allerdings habe man bereits fünf Jahre lang gut zusammengearbeitet. Ähnlich kommentierte ihre bisherige und wohl auch neue Stellvertreterin Schwentner: „Fünf Jahre vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit legen eine gute Grundlage für unsere Verhandlungen.“ Knifflig wird jedenfalls die Frage des Budgets sein, Graz kratzt jetzt schon an der Zwei-Milliarden-Schulden-Marke.

Entsprechend großen Raum werden die Finanzen der Stadt in den Koalitionsverhandlungen einnehmen. „Das Budget macht eine eingehende Prüfung der finanziellen Spielräume, um den Konsolidierungskurs nicht zu gefährden“, betonte Kahr. Wie die Bürgemeisterwahl abläuft In der letzten Augustwoche müssen die Verhandlungen jedenfalls abgeschlsosen sein, am 27. August findet die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderates statt. Dabei werden auch die Stadtratsmitglieder gewählt, allen voran Bürgermeister und Vizebürgermeister; für ihre Kür reicht eine einfache Mehrheit.