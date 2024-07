Zwischen 3 und 10,50 Euro: Große Preisunterschiede für den Tag im Bad

Tief eintauchen ins Geldbörserl für die Abkühlung im Freibad oder am See: Arbeiterkammer erhob die Preise in der Steiermark.

Hitzetage locken an Badeseen oder in Freibäder. Nicht nur, weil die Eintrittspreise laut Arbeiterkammer Steiermark gegenüber dem Sommer 2023 heuer um durchschnittlich knapp 14 Prozent gestiegen sind, lohnt sich ein Vergleich der Kosten für einen Badetag.

Die AK hat die Tarife für 43 Freibäder und 15 Badeseen in der Steiermark zusammengetragen, ebenso die Preise für beliebte Getränke und Jausen an den Buffets. Das Ergebnis: Es gibt Preisunterschiede etwa bei den Eintrittspreisen von mehr als 300 Prozent.

Verglichen wurden die Preise für Ganztages-, Halbtages- und Familienkarten. Bezogen auf die Tageskarten für Erwachsene ergab sich eine extreme Bandbreite von 3 Euro (Freibad Kindberg) bis 10,50 Euro (Sportzentrum Kapfenberg, dort ist allerdings auch ein Hallenbad dabei). Große Unterschiede auch bei Karten für Kinder Kinder planschen dagegen am günstigsten im Erlebnisbad Voitsberg, Freibad Kindberg und Freibad Niklasdorf, dort kostet der Tageseintritt für sie jeweils 1,50 Euro, am teuersten ist es mit 8 Euro an der Copacabana im Bezirk Graz-Umgebung.

Nachgerechnet wurden zudem die Kosten für Familienkarten, allfällige Ermäßigungen durch den "Familienpass" des Landes wurden nicht einbezogen. Demnach ist heuer ein Badetag für zwei Erwachsene mit zwei Kindern im Freibad Trofaiach mit 8 Euro am günstigsten. Am kostspieligsten kommt ein Besuch in einem der städtischen Freibäder in Graz - hier sind 22,60 Euro für eine vierköpfige Familie fällig. Der gesamte Vergleich ist detailliert auf der Homepage der AK Steiermark nachzulesen.

Wie viel kosten Mineral und Co? Preise in den Buffets der Freibäder: 0,5 Liter Cola - 2,60 (Freibad St. Oswald) bis 5,40 Euro (Wellenbad Gleisdorf)

0,5 Liter Mineralwasser - 1,60 Euro (Freibad St. Oswald) bis 3,60 Euro (Ragnitzbad, Graz)

Weißer Spritzer - 2,30 Euro (Freibad Kapfenberg) bis 4,10 Euro (Bad zur Sonne, Graz)

0,5 Liter Bier - 3,50 Euro (Freibad Fohnsdorf, Hietlbad Deutschlandsberg) bis 5,20 Euro (Margaretenbad Graz, Wellenbad Gleisdorf) Preise in den Buffets der Badeseen: 0,5 Liter Cola - 2,80 Euro (Freizeitsee Fam. Zenz, Tragöß) bis 5,50 Euro (Putterersee)

0,5 Liter Mineralwasser - 2,50 Euro (Freizeitsee Krieglach) bis 3,70 Euro (Putterersee)

Weißer Spritzer - 2,60 Euro (Freizeitsee Fam. Zenz, Tragöß) bis 3,90 Euro (Schwarzl See, Putterersee)

0,5 Liter Bier - 4,20 Euro (Badesee Gamsbad) bis 5,40 Euro (Putterersee)

Generell sei der Badespaß heuer deutlich teurer als noch vor einem Jahr, merkt die AK an: Über alle Kategorien gerechnet zogen die Preise im Durchschnitt um 13,7 Prozent an. Wo das Plus hoch ausfiel Am stärksten sei das Plus bei den Familienkarten ausgefallen, hieß es am Donnerstag: An Badeseen zahlt man durchschnittlich 24 Prozent mehr als im Juli 2023, in Freibädern 5,6 Prozent.

Die Tageskarten der Badeseen sind heuer um 10,9 Prozent (Erwachsene) bzw. um 13,4 Prozent (Kinder) teurer, in Freibädern um 6,3 Prozent (Erwachsene) bzw. 6 Prozent (Kinder). Geradezu moderat fielen da im Vergleich die Preissteigerungen an den Buffets aus: Sie wurden über alle Preiskategorien gerechnet um durchschnittlich um 1,8 Prozent erhöht.