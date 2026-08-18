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Steiermark

Flughafen Graz: Warum hier Treppen und Busse zum Verkauf stehen

Seit 2022 wird fallweise Ausrüstung des Grazer Flughafens versteigert, nun ist es wieder so weit. Die Auktion läuft bis Ende des Monats.
Elisabeth Holzer-Ottawa
18.08.2026, 10:34

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Gelbes Flughafen-Vorfeldfahrzeug und Bus am Graz Airport, dahinter ein Feuerwehrauto.

Wer immer schon eine Passagiertreppe oder ein Feuerwehrauto besitzen wollte, die bisher auf einem Flughafen zum Einsatz kamen, hätte nun die Möglichkeit dazu: Der Flughafen Graz versteigert allerlei Ausrüstungsgegenstände.

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Die Liste ist lang und doch recht unterschiedlich: So stehen mehrere Transferbusse und mobile Passagiertreppen zum Verkauf, der Rufpreis für eine Treppe liegt bei 500 Euro. Zu haben sind aber auch Förderbänder, Batterieladegeräte und - eine Holzschnecke.

Erste Auktion gab es 2022

Das habe bereits seit 2022 Tradition, beschreiben die Airport-Chefs Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig. „Durch die Versteigerung vermeiden wir Ressourcenverschwendung. Und natürlich spülen wir auch ein wenig Geld in die Kassa, ein angenehmer Nebeneffekt.“

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Die Auktion läuft bis 31. August; eine Besichtigung der Objekte ist am 26. August zwischen 8.30 und 15 Uhr möglich.

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