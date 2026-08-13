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Steiermark

Nach „Crazy Cheese“-Pleite: „Geiler Bock“ kommt unter den Hammer

Käsebestände und die exzentrische Ausstattung der Firmenzentrale in Hart bei Graz werden versteigert. Gebote sind bereits möglich.
Elisabeth Holzer-Ottawa
13.08.2026, 09:39

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Zwei Personen in blauer Arbeitskleidung inventarisieren in einem Geschäft mehrere farbige Käselaibe von The Crazy Cheese Manufacture.

Ob „Schwarzer Diamant“ oder „Geiler Bock“ - nicht nur die Namen der Käsesorten hatten es in sich, auch die Preise waren üppig: 100 Gramm wurden einst für 20 Euro und mehr verkauft.

Versteigerung beginnt

Nun gibt es die Möglichkeit, ganze Laibe mit einem Gewicht von zehn Kilogramm zum Schnäppchenpreis zu erstehen, ihr Rufpreis liegt zwischen 20 und 25 Euro: Nachdem die „Crazy Cheese GmbH“ im Juli Insolvenz anmeldete, wird nun nicht nur der Restbestand an Käse versteigert, sondern auch gleich die Einrichtung der doch etwas exzentrisch gestalteten Firmenzentrale in Hart bei Graz.

Saftige Pleite der schrillen Käse-Kette „Crazy Cheese“

Mehr als 660 Positionen kommen bei der Versteigerung unter den Hammer, die vom Auktionshaus Aurena geleitet wird. Gebote sind auf deren Homepage bereits möglich, die ersten Zuschläge folgen dann am 24. August. Besichtigt werden können die Stücke ein paar Tage zuvor, am 20. August ist das „Crazy Cheese“-Headquarter von 9 bis 12 Uhr dafür geöffnet.

Ein Mann in einem blauen T-Shirt fotografiert mit seinem Smartphone eine große Discokugel in einem Laden von The Crazy Cheese Manufacture.

Auch die Einrichtung wird versteigert

Was ist zu haben?

Neben Käsebeständen aus dem Kühlhaus sind allerlei andere Gustostückerln aus dem speziell gestalteten Firmensitz zu haben: Ein handgemachter Champagnersäbel, eine Discokugel, Champagnergläser und Kaviardosen warten auf neue Besitzer, ebenso Käsereiben oder Schneidbretter. Versteigert wird aber auch eine Profi-Gastronomie-Ausstattung sowie eine Bar samt Tischchen und Hockern.

Nach ADA-Pleite: Versteigerung von Möbeln und Maschinen startet

Firmengründer Roland Ludomirska hat bekanntlich ein neues Betätigungsfeld gefunden, er ist in der Reality-TV-Show „Villa der Versuchung“ zu sehen.

„Mit Liebe und Leidenschaft“

Er trenne sich „schweren Herzens“ von seinem „geliebten Headquarter in Hart bei Graz. Sechs Jahre habe ich hier meinen Crazy Cheese mit Liebe und Leidenschaft versendet und Menschen glücklich gemacht“, ließ Ludomirska  am Donnerstag wissen.

kurier.at, eh  |   |  Aktualisiert vor 2 Minuten

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