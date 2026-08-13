Nach „Crazy Cheese“-Pleite: „Geiler Bock“ kommt unter den Hammer

Ob „Schwarzer Diamant“ oder „Geiler Bock“ - nicht nur die Namen der Käsesorten hatten es in sich, auch die Preise waren üppig: 100 Gramm wurden einst für 20 Euro und mehr verkauft. Versteigerung beginnt Nun gibt es die Möglichkeit, ganze Laibe mit einem Gewicht von zehn Kilogramm zum Schnäppchenpreis zu erstehen, ihr Rufpreis liegt zwischen 20 und 25 Euro: Nachdem die „Crazy Cheese GmbH“ im Juli Insolvenz anmeldete, wird nun nicht nur der Restbestand an Käse versteigert, sondern auch gleich die Einrichtung der doch etwas exzentrisch gestalteten Firmenzentrale in Hart bei Graz.

Mehr als 660 Positionen kommen bei der Versteigerung unter den Hammer, die vom Auktionshaus Aurena geleitet wird. Gebote sind auf deren Homepage bereits möglich, die ersten Zuschläge folgen dann am 24. August. Besichtigt werden können die Stücke ein paar Tage zuvor, am 20. August ist das „Crazy Cheese“-Headquarter von 9 bis 12 Uhr dafür geöffnet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Aurena Auch die Einrichtung wird versteigert

Was ist zu haben? Neben Käsebeständen aus dem Kühlhaus sind allerlei andere Gustostückerln aus dem speziell gestalteten Firmensitz zu haben: Ein handgemachter Champagnersäbel, eine Discokugel, Champagnergläser und Kaviardosen warten auf neue Besitzer, ebenso Käsereiben oder Schneidbretter. Versteigert wird aber auch eine Profi-Gastronomie-Ausstattung sowie eine Bar samt Tischchen und Hockern.