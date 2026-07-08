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Wirtschaft

Saftige Pleite der schrillen Käse-Kette „Crazy Cheese“

Die Unternehmensgruppe betrieb mehrere Geschäfte, in denen exklusive Käsesorten verkauft wurden.
Kid Möchel
08.07.2026, 18:05

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Photo of yellow cheese with holes

„Als Hauptgrund für die Pleite nennen die Schuldner die Folgen der COVID-19-Pandemie. 2020 habe man sieben neue Standorte eröffnet – ohne zu ahnen, dass kurz darauf fünf Lockdowns folgen würden. Die Betriebsschließungen und massiven Umsatzeinbrüche hätten die Unternehmen finanziell schwer getroffen“, zitiert der KSV1870 aus den Insolvenzanträgen. „Trotz Stundungen, Einsparungen und Zahlungsvereinbarungen mit Gläubigern sei es nicht gelungen, die laufenden Kosten zu decken. Die persönliche Übernahme von Verbindlichkeiten durch die Gesellschafter habe ebenfalls nicht geholfen. Ab 2026 hätten zusätzlich die gesunkene Kaufkraft und schwächere Umsätze die Lage verschärft. Letztlich seien alle Sanierungsbemühungen gescheitert.“

Die Grazer Käse-Kette „Crazy Cheese“ ist laut KSV1870 insolvent. Zwei Gesellschaften der Unternehmensgruppe, die Crazy Cheese Manufacture Holding GmbH und ihre hundertprozentige Tochter MRL Crazy Cheese Manufacture W GmbH, haben am 8. Juli beim Landesgericht Graz Konkurs angemeldet. 

Die Unternehmensgruppe betrieb mehrere Geschäfte, in denen exklusive Käsesorten verkauft wurden. Alle Filialen sind mittlerweile geschlossen, Mitarbeiter gibt es keine mehr. Geschäftsführer beider Firmen ist Roland Ludomirska, Gesellschafterin der Holding ist Manuela Ludomirska.

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Schulden und Vermögen

Insgesamt stehen Schulden von 358.000 Euro im Raum, denen nur Vermögenswerte von 32.000 Euro gegenüberstehen. Die Holding hat rund elf Gläubiger, Schulden von 191.000 Euro und Vermögenswerte von nur 24.000 Euro. Die Tochtergesellschaft weist 21 Gläubiger aus, bei Passiva von 167.000 Euro stehen lediglich 8.000 Euro an Aktiva gegenüber.

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Keine Sanierung geplant

Die Holding wurde 2016, die Tochtergesellschaft 2020 gegründet. Beide Unternehmen haben den Betrieb bereits eingestellt und streben keine Sanierung an. 

Insolvenz Wirtschaft Graz
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