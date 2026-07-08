Saftige Pleite der schrillen Käse-Kette „Crazy Cheese“

„Als Hauptgrund für die Pleite nennen die Schuldner die Folgen der COVID-19-Pandemie. 2020 habe man sieben neue Standorte eröffnet – ohne zu ahnen, dass kurz darauf fünf Lockdowns folgen würden. Die Betriebsschließungen und massiven Umsatzeinbrüche hätten die Unternehmen finanziell schwer getroffen“, zitiert der KSV1870 aus den Insolvenzanträgen. „Trotz Stundungen, Einsparungen und Zahlungsvereinbarungen mit Gläubigern sei es nicht gelungen, die laufenden Kosten zu decken. Die persönliche Übernahme von Verbindlichkeiten durch die Gesellschafter habe ebenfalls nicht geholfen. Ab 2026 hätten zusätzlich die gesunkene Kaufkraft und schwächere Umsätze die Lage verschärft. Letztlich seien alle Sanierungsbemühungen gescheitert.“

Die Grazer Käse-Kette „Crazy Cheese“ ist laut KSV1870 insolvent. Zwei Gesellschaften der Unternehmensgruppe, die Crazy Cheese Manufacture Holding GmbH und ihre hundertprozentige Tochter MRL Crazy Cheese Manufacture W GmbH, haben am 8. Juli beim Landesgericht Graz Konkurs angemeldet.

Die Unternehmensgruppe betrieb mehrere Geschäfte, in denen exklusive Käsesorten verkauft wurden. Alle Filialen sind mittlerweile geschlossen, Mitarbeiter gibt es keine mehr. Geschäftsführer beider Firmen ist Roland Ludomirska, Gesellschafterin der Holding ist Manuela Ludomirska.