Nach ADA-Pleite: Versteigerung von Möbeln und Maschinen startet
Nachdem die ADA Möbelwerke in Anger (Bezirk Weiz) im März Insolvenz anmelden mussten, geht es nun auch an die Veräußerung von lagernder Ware und Inventar; Produktion und Bürostandort sind längst geschlossen.
Im Auftrag des Insolvenzverwalters kommt die gesamte Ausstattung am steirischen Standort unter den Hammer, denn bis Mitte September müssen Schauräume sowie Produktions- und Lagerflächen geräumt sein.
Rund 6.000 Stücke kommen laut Auktionshaus „Aurena“ zusammen, das die Versteigerung in voraussichtlich vier Auktionen vornimmt.
Was wird versteigert?
Die Palette an Waren ist umfangreich: Betten und Matratzen, Polstermöbel und Esstische, Büroausstattungen und Fahrzeuge sind zu haben.
Ebenso versteigert werden die gesamten Produktionsanlagen von ADA, darunter CNC-Holzbearbeitungsmaschinen. Auch das firmeneigene Fotostudio wird verkauft.
Die erste Auktion findet am 24. August statt, Gebote können bereits jetzt abgegeben werden. Mitbieten können Privatpersonen wie Firmen, Details gibt es auf der Homepage des Auktionshauses.
Kommentare