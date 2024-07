Festnahme: Mann bedrohte Ehefrau bei Graz mit Messer

Ein 40-jähriger Mann soll in der Nacht auf Freitag in Gratkorn nördlich von Graz (Bezirk Graz-Umgebung) im schwer betrunkenen Zustand seine Ehefrau mit einem Messer bedroht . Die Polizei nahm ihn fest, er wurde ins Polizeianhaltezentrum Graz gebracht.

Wegen seiner Alkoholisierung konnte er noch nicht befragt werden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

Streit mit Tochter

In der Wohnung der Familie war es gegen Mitternacht zu der Auseinandersetzung gekommen: Der schwer alkoholisierte Mann geriet zuerst mit seiner Tochter (15) und anschließend mit seiner Ehefrau (38) in einen verbalen Streit. Dann wurde er offenbar gegenüber seiner Frau handgreiflich, anschließend ging er ins Schlafzimmer, um ein paar Sachen in eine Tasche zu packen und die Wohnung zu verlassen.