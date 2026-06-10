Fahrerflucht in Graz: Polizei sucht gelben Peugeot 208

Der Unfall hatte sich am 27. Mai im Bezirk Gries ereignet: Gegen 10:06 Uhr befand sich ein 62-jähriger Fußgänger auf der Verkehrsinsel, Kreuzungsbereich Auf der Tändelwiese/Herrgottwiesgasse/Puchstraße, nördlich einer Trafik. Im Bereich der dortigen Taxiparkplätze dürfte er von einem gelben Pkw erfasst worden sein. Der Mann erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Der Lenker oder die Lenkerin setzte die Fahrt fort.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, handelt es sich bei dem fahrerflüchtigen Fahrzeug um einen gelben Peugeot 208 (Baujahr 2020-2024), mit Graz-Umgebung-Kennzeichen . Am Fahrzeug dürften Stahlfelgen mit Zierkappen montiert gewesen sein. Weiters müsste das Fahrzeug Beschädigungen vorne (mittig), rechts bzw. am rechten vorderen Reifen aufweisen.

Die Polizei sucht neuerlich nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Hinweise zur fahrerflüchtigen Person geben können.

Sachdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Graz I, Tel. Nr.: 059 133/65 41 10, erbeten.