Auto stürzt 40 Meter ab, Unfallopfer liefen 1,2 Kilometer durch Wald
Ein Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Mittwoch auf der Landesstraße L103 im Kärntner Bezirk Völkermarkt ereignet. Ein 18-jähriger Autofahrer kam gegen 00:45 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn ab – sein Fahrzeug stürzte rund 40 Meter einen steilen Waldhang hinab und überschlug sich dabei mehrmals. Trotz des heftigen Aufpralls überlebten beide Insassen den Unfall und konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen.
Zu Fuß auf Hilfesuche
Der junge Mann war auf der L103 von Zell-Pfarre kommend unterwegs, auf dem Beifahrersitz saß seine gleichaltrige 18-jährige Freundin. Aus bislang ungeklärter Ursache soll der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und dann rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Das Auto stürzte den bewaldeten Hang hinab und überschlug sich mehrfach. Beide Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie machten sich zu Fuß auf den Weg – rund 1,2 Kilometer in Richtung Zell-Pfarre, um Hilfe zu holen. Dabei läuteten sie bei mehreren Wohnhäusern an, bis schließlich eine Anwohnerin gegen 01:30 Uhr die Rettungskräfte alarmierte.
Rettung und Feuerwehr im Einsatz
Der Rettungsdienst versorgte die beiden Verletzten noch vor Ort und brachte sie anschließend zur medizinischen Abklärung in das Klinikum Klagenfurt. Über den genauen Gesundheitszustand der beiden 18-Jährigen liegen derzeit keine weiteren Angaben vor. Das verunfallte Fahrzeug konnte lokalisiert und sein Standort an die Einsatzkräfte weitergegeben werden. Die Freiwillige Feuerwehr Zell-Pfarre übernahm die aufwendige Bergung des Wracks aus dem Waldhang. Die Ursache des Unfalls ist weiterhin ungeklärt – die Ermittlungen laufen.
Kommentare