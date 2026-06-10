Auto stürzt 40 Meter ab, Unfallopfer liefen 1,2 Kilometer durch Wald

Ein Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Mittwoch auf der Landesstraße L103 im Kärntner Bezirk Völkermarkt ereignet. Ein 18-jähriger Autofahrer kam gegen 00:45 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn ab – sein Fahrzeug stürzte rund 40 Meter einen steilen Waldhang hinab und überschlug sich dabei mehrmals. Trotz des heftigen Aufpralls überlebten beide Insassen den Unfall und konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen.

Zu Fuß auf Hilfesuche Der junge Mann war auf der L103 von Zell-Pfarre kommend unterwegs, auf dem Beifahrersitz saß seine gleichaltrige 18-jährige Freundin. Aus bislang ungeklärter Ursache soll der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und dann rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Das Auto stürzte den bewaldeten Hang hinab und überschlug sich mehrfach. Beide Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie machten sich zu Fuß auf den Weg – rund 1,2 Kilometer in Richtung Zell-Pfarre, um Hilfe zu holen. Dabei läuteten sie bei mehreren Wohnhäusern an, bis schließlich eine Anwohnerin gegen 01:30 Uhr die Rettungskräfte alarmierte.