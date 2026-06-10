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Oberösterreich

Auf Gegenfahrbahn geraten: Frontalkollision auf B3 fordert drei Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B3 in Luftenberg wurden am Dienstag drei Personen verletzt.
10.06.2026, 09:20

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Blaulicht und Unfall-Schild auf Polizeiauto.

Am späten Nachmittag des 9. Juli kam es auf der B3 Donau Bundesstraße im Gemeindegebiet von Luftenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

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Der 79-Jährige geriet plötzlich auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Pkw des 45-Jährigen zusammen. Der 45-Jährige musste mittels B ergewerkzeug Bergewerkzeug von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend mit notärztlicher Begleitung ins Krankenhaus gebracht. Seine Beifahrerin sowie der 79-Jährige wurden mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.

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Ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Perg war gegen 16:00 Uhr mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Linz unterwegs. Am Beifahrersitz befand sich seine Lebensgefährtin. Zur selben Zeit lenkte ein 79-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Perg, seinen Pkw in die entgegengesetzte Richtung. 

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Blaulicht Linz
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