Auf Gegenfahrbahn geraten: Frontalkollision auf B3 fordert drei Verletzte

Am späten Nachmittag des 9. Juli kam es auf der B3 Donau Bundesstraße im Gemeindegebiet von Luftenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Der 79-Jährige geriet plötzlich auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Pkw des 45-Jährigen zusammen. Der 45-Jährige musste mittels B ergewerkzeug Bergewerkzeug von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend mit notärztlicher Begleitung ins Krankenhaus gebracht. Seine Beifahrerin sowie der 79-Jährige wurden mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.