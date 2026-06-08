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Schwerverletzte Person bei Brand in Wohnhaus im Bezirk Melk
Der Notarzthubschrauber war im Einsatz. Die Brandursache stand vorerst nicht fest.
Bei einem Brand am Montag in Loosdorf (Bezirk Melk) ist eine Person schwer verletzt worden. Betroffen war ein Wohnhaus in der Katastralgemeinde Albrechtsberg an der Pielach, berichteten die "NÖN" online.
Ein Notarzthubschrauber flog die Person mit Verbrennungen in ein Krankenhaus nach Wien, bestätigte das Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich auf Anfrage. Die Brandursache stand vorerst nicht fest.
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