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Unfall

Auto gegen Zug: Zwei Tote im Waldviertel

Ein Kleinkind überlebte einen folgenschweren Unfall bei Allentsteig. Zwei Erwachsene kamen ums Leben.
06.06.2026, 17:40

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Ein gelber ÖAMTC Hubschrauber fliegt über einem wolkenlosen Himmel.

Zusammenfassung

  • Pkw prallte bei Allentsteig gegen Zug der Franz-Josefs-Bahn.
  • Zwei Autoinsassen kamen ums Leben, Kleinkind überlebte.
  • Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr.

Bei Allentsteig im Waldviertler Bezirk Zwettl ist am Samstagnachmittag ein Pkw gegen einen Zug der Franz-Josefs-Bahn geprallt. 

Kleinkind überlebte den Unfall

Dabei kamen laut Polizeisprecherin Daniela Weissenböck zwei Autoinsassen ums Leben. Ein Kleinkind überlebte. Es wurde per Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

E-Scooter-Diebstahl: Polizei sucht mit Bild nach Täter

Der folgenschwere Verkehrsunfall hatte sich gegen 16 Uhr ereignet.

Zwettl Niederösterreich
Agenturen, haipa  | 

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