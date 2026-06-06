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Auto gegen Zug: Zwei Tote im Waldviertel
Ein Kleinkind überlebte einen folgenschweren Unfall bei Allentsteig. Zwei Erwachsene kamen ums Leben.
Zusammenfassung
- Pkw prallte bei Allentsteig gegen Zug der Franz-Josefs-Bahn.
- Zwei Autoinsassen kamen ums Leben, Kleinkind überlebte.
- Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr.
Bei Allentsteig im Waldviertler Bezirk Zwettl ist am Samstagnachmittag ein Pkw gegen einen Zug der Franz-Josefs-Bahn geprallt.
Kleinkind überlebte den Unfall
Dabei kamen laut Polizeisprecherin Daniela Weissenböck zwei Autoinsassen ums Leben. Ein Kleinkind überlebte. Es wurde per Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.
Der folgenschwere Verkehrsunfall hatte sich gegen 16 Uhr ereignet.
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