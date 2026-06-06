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Fahndung

E-Scooter-Diebstahl: Polizei sucht mit Bild nach Täter

Nach einem Diebstahl am Bahnhof Wr. Neustadt bittet die Polizei um Unterstützung aus der Bevölkerung.
06.06.2026, 12:55

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Ein Mann steht bei einem Automaten neben abgestellten Fahrrädern an einem sonnigen Bahnsteig.

Nach einem E-Scooter-Diebstahl am Bahnhof Wr. Neustadt bittet die Polizei um Hinweise. Ein bisher unbekannter Täter steht im Verdacht, am 5. Mai 2026 gegen 14.35 Uhr ein versperrt abgestelltes Fahrzeug entwendet zu haben.

Die Tat ereignete sich im Bereich des Bahnhofs. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt wurde die Veröffentlichung von Fotos veranlasst.

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Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, nimmt die Polizeiinspektion Wr. Neustadt-Burgplatz unter der Telefonnummer 059133-3391 entgegen.

Wiener Neustadt
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