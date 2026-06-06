E-Scooter-Diebstahl: Polizei sucht mit Bild nach Täter

Nach einem E-Scooter-Diebstahl am Bahnhof Wr. Neustadt bittet die Polizei um Hinweise. Ein bisher unbekannter Täter steht im Verdacht, am 5. Mai 2026 gegen 14.35 Uhr ein versperrt abgestelltes Fahrzeug entwendet zu haben.

Die Tat ereignete sich im Bereich des Bahnhofs. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt wurde die Veröffentlichung von Fotos veranlasst.