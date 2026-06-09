Wien: 81-Jährige erfasst mit Auto Radfahrerin und flüchtet
Eine 81 Jahre alte Frau hat am Montagabend in der Wiener Innenstadt einen schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten verursacht. Zunächst erfasste sie auf einer Radfahrerüberfahrt eine Radlerin, ehe sie vom Unfallort flüchtete und dabei mit drei Pkw kollidierte.
Erst eine Baustellen-Absperrung brachte sie zum Stillstand. Auch die 81-Jährige wurde mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht, berichtete die Polizei am Dienstag.
Vier Personen verletzt
Kurz vor 20.00 Uhr bog die 81-Jährige vom Kärntner Ring nach rechts in die Kärntner Straße ein und stieß dabei die Radfahrerin nieder. Die Unfalllenkerin stieg kurz aus, setzte die Fahrt aber gleich fort. Laut Zeugen beschleunigte sie stark und krachte in die drei Pkw. In weiterer Folge prallte das Fahrzeug der 81-Jährigen gegen die Blechwand einer Baustelleneinrichtung und kam dort zum Stillstand.
Die Wiener Berufsrettung musste vier Personen notfallmedizinisch versorgen und in Krankenhäuser bringen. Drei Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, sie wurden abgeschleppt.
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