Wien: 81-Jährige erfasst mit Auto Radfahrerin und flüchtet

Eine 81 Jahre alte Frau hat am Montagabend in der Wiener Innenstadt einen schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten verursacht. Zunächst erfasste sie auf einer Radfahrerüberfahrt eine Radlerin, ehe sie vom Unfallort flüchtete und dabei mit drei Pkw kollidierte.

Erst eine Baustellen-Absperrung brachte sie zum Stillstand. Auch die 81-Jährige wurde mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht, berichtete die Polizei am Dienstag.