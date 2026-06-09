Donaustadt: Alkoholisierte Betreuerin griff 70-Jährigen an

Eine 24-Stunden-Betreuerin soll am Montagabend in Wien-Donaustadt den 70-jährigen Ehemann ihrer Klientin angegriffen und verletzt haben. Als ihm der 45-jährige Sohn zu Hilfe kam, soll die 41-Jährige auch auf ihn eingeschlagen haben. Außerdem bedrohte sie den Mann.

Die Rumänin hatte beinahe drei Promille. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und mehrfach angezeigt, zudem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, berichtete die Polizei am Dienstag.