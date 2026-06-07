Tödlicher Absturz eines Deutschen am Untersberg bei Grödig

Am Untersberg bei Grödig ist am Sonntagvormittag ein junger Alpinist aus Deutschland tödlich verunglückt. Der Bergsportler stürzte beim Zustieg zu einer Kletterroute ab.

Der Unfall ereignete sich im Bereich des Dopplersteigs in der Nähe des Zeppezauerhauses. Der Mann war ausgerutscht und in weiterer Folge abgestürzt.