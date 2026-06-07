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Alpinismus

Tödlicher Absturz eines Deutschen am Untersberg bei Grödig

Alpinist am Untersberg tödlich abgestürzt: Unfall beim Zustieg nahe Zeppezauerhaus, Bergrettung im Einsatz.
07.06.2026, 14:50

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Gebäude mit Antennen auf einem bewachsenen Bergrücken, im Hintergrund weite grüne Landschaft und Berge unter blauem Himmel.

Am Untersberg bei Grödig ist am Sonntagvormittag ein junger Alpinist aus Deutschland tödlich verunglückt. Der Bergsportler stürzte beim Zustieg zu einer Kletterroute ab.

Der Unfall ereignete sich im Bereich des Dopplersteigs in der Nähe des Zeppezauerhauses. Der Mann war ausgerutscht und in weiterer Folge abgestürzt.

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Die Bergrettung wurde gegen 11.00 Uhr alarmiert. Der Verunglückte wurde vom Team eines Polizeihubschraubers geborgen.

"Der Kletterer war im Zustieg und leider nicht gesichert", sagte der Einsatzleiter der Bergrettung, Thomas Hettegger.

Bergrettung
Agenturen, PEKO  | 

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