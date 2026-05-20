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Tirol

Drei junge Männer aus Bergnot am Großglockner gerettet

Sie kamen im Nebel vom Steig ab und wurden durchnässt und erschöpft geborgen.
20.05.2026, 08:58

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Drei Bergsteiger sind Dienstagfrüh am Großglockner in Osttirol in Bergnot geraten. Die in Deutschland studierenden Männer aus Bangladesch im Alter von 23, 24 und 25 Jahren wollten um 4.30 Uhr vom Lucknerhaus in Richtung Stüdlhütte aufsteigen. Zwei Stunden später kamen sie vom Steig ab, nachdem sie sich wegen fehlenden Handyempfangs nicht mehr über ihre Offline-Karte orientieren konnten. Sie gerieten in steiles und schneereiches Gelände und setzten schließlich den Notruf ab.

Zurückgelassen am Großglockner: Eine Aufarbeitung

Die Bergrettung musste aufgrund der Witterung zu Fuß aufsteigen und fand die drei jungen Alpinisten unterhalb des Fanotkogels (2.905 Meter Seehöhe) auf. Sie wurden zu den sogenannten Viehböden gebracht und von dort ins Tal bzw. zum Lucknerhaus geflogen. Die Männer waren teilweise durchnässt und erschöpft.

Bergrettung Deutschland Bangladesch Tirol
Agenturen  | 

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