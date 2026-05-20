Drei junge Männer aus Bergnot am Großglockner gerettet

Drei Bergsteiger sind Dienstagfrüh am Großglockner in Osttirol in Bergnot geraten. Die in Deutschland studierenden Männer aus Bangladesch im Alter von 23, 24 und 25 Jahren wollten um 4.30 Uhr vom Lucknerhaus in Richtung Stüdlhütte aufsteigen. Zwei Stunden später kamen sie vom Steig ab, nachdem sie sich wegen fehlenden Handyempfangs nicht mehr über ihre Offline-Karte orientieren konnten. Sie gerieten in steiles und schneereiches Gelände und setzten schließlich den Notruf ab.