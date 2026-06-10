24-Jährige und 21-jähriger Freund liefern sich Raserduell auf A2: Führerscheine weg

Auf der A2 Südautobahn im Bereich des Bezirks Weiz wurden am Dienstagnachmittag, dem 9. Jän, zwei Pkw mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Die Fahrzeuge wurden vorläufig beschlagnahmt, den Lenkern wurden die Führerscheine abgenommen.

164 km/h statt 80 km/h erlaubt

Gegen 17:50 Uhr fuhren eine 24-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung und ihr 21-jähriger Freund aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit ihren Pkw in geringem Abstand hintereinander auf der A2 in Richtung Norden. Die Besatzung eines zivilen Streifenwagens nahm die Nachfahrt auf und stellte dabei fest, dass beide Fahrzeuglenker im Baustellenbereich vor der Anschlussstelle Gleisdorf West die dort geltende Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h nach Abzug der Messtoleranz um 84 km/h überschritten haben sollen – das entspricht einer mutmaßlichen Fahrgeschwindigkeit von rund 164 km/h. Die Fahrzeuge konnten schließlich im Bereich der Anschlussstelle Ilz angehalten werden.