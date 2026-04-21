Führerschein weg: 57-Jährige mit 74 km/h in 30er-Zone erwischt

Eine erhebliche Geschwindigkeitsübertretung führte am Dienstagnachmittag in Hörsching zur sofortigen Abnahme eines Führerscheins. Laut Polizeibericht wurde eine 57-jährige Frau aus dem Bezirk Linz-Land bei einer Geschwindigkeitskontrolle gemessen.

Viel zu schnell unterwegs

Bei erlaubten 30 km/h soll die Fahrerin mit 74 km/h unterwegs gewesen sein - eine Überschreitung von 44 km/h. Diese massive Tempoübertretung in einem verkehrsberuhigten Bereich hatte unmittelbare Konsequenzen für die Lenkerin. Die Beamten nahmen der 57-Jährigen noch vor Ort den Führerschein ab.

Behördliches Nachspiel

Neben dem vorläufigen Verlust der Fahrerlaubnis muss die Frau mit weiteren Konsequenzen rechnen. Wie die Polizei mitteilte, wird die Fahrerin bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Bei derart deutlichen Geschwindigkeitsübertretungen drohen empfindliche Geldstrafen und eine längere Führerscheinentzugsdauer.