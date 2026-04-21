Lkw mit 11 schweren Mängeln: Polizei stoppt rollende Zeitbombe in Linz

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in Linz stoppte die Polizei am Dienstagvormittag einen slowakischen Sattelzug , der sich in einem gefährlich desolaten Zustand befand. Die Beamten der Linzer Verkehrsinspektion wurden auf das Fahrzeug im Bereich der A7 aufmerksam und dirigierten es zum Kreisverkehr Bindermichl, wo eine erste Begutachtung stattfand.

Gravierende Sicherheitsmängel festgestellt

Bereits bei der ersten Sichtung entdeckten die Polizisten erhebliche Defekte am Fahrzeug. Die Reifen wiesen so starke Abnutzung auf, dass bereits das Gewebe sichtbar war, zudem verlor der Lkw Öl und der Rahmen des Aufliegers zeigte deutliche Rostschäden. Bei der anschließenden technischen Überprüfung wurden insgesamt fünf schwerste Mängel mit Gefahr im Verzug sowie sechs weitere schwere Mängel dokumentiert.

Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Aufgrund der massiven Sicherheitsrisiken wurden die Kennzeichen und Zulassungsscheine des Sattelzugs umgehend abgenommen. Der Halter musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.400 Euro hinterlegen. Der Zustand des Fahrzeugs war derart bedenklich, dass selbst eine begleitete Überstellung untersagt wurde. Der Sattelzug musste schließlich von einem Spezialtransporter abgeschleppt werden.