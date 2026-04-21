Betrunken und zu schnell: ÖVP-Politiker legt Mandat zurück

Günther Baschinger ist ein erfolgreicher Unternehmer im Bezirk Grieskirchen – und ein Mann der vielen Ämter: Für die ÖVP sitzt er im OÖ-Landtag, zudem ist er Obmann der Wirtschaftskammer und des Wirtschaftsbundes in seinem Heimatbezirk. Fest verankert ist der Geschäftsführer mehrerer Unternehmen auch in seiner Heimatgemeinde, wo er im Gemeinderat sitzt.

Jetzt überrollt den Landespolitiker ein Vorfall, der schon eine Weile zurückliegt: Baschinger wurde betrunken und zu schnell bei einer Verkehrskontrolle erwischt. Das hat nun Konsequenzen: Er reichte nun seinen Rücktritt ein, heißt es auf krone.at.

Niemand wurde verletzt

„Ich habe einen Fehler gemacht, der mir leidtut. Ich entschuldige mich aufrichtig für mein Verhalten. Es entspricht nicht den Anforderungen und der Verantwortung meiner Funktion als Landtagsabgeordneter. Ich ziehe daraus die Konsequenzen und lege mein Mandat im oö. Landtag zurück.“ Baschinger betont, bei seiner Alkofahrt niemanden verletzt oder gefährdet zu haben.