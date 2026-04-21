Oberösterreich

Fünf Nachwuchskicker bei Verkehrsunfall in Oberösterreich verletzt

Insgesamt sieben Verletzte im Bezirk Braunau: Frontalkollision im Innviertel bedingte Großeinsatz der Rettungskräfte.
21.04.2026, 10:43

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Ein Kleinbus mit Kindern un ein Pkw waren zusammengekracht.

Sieben Personen sind Montagabend bei einer Frontalkollision auf der Leitrachstettener Landesstraße in Maria Schmolln (Bezirk Braunau) leicht verletzt worden. Ein 19-Jähriger touchierte um 18.30 Uhr mit seinem Pkw in einer starken Rechtskurve einen Leitpflock, woraufhin er die Kontrolle über sein Auto verlor und mit einem entgegenkommenden Achtsitzer-Bus frontal kollidierte, berichtete die Polizei am Dienstag.

Zahlreiche Rettungskräfte im einsatz

Zahlreiche Rettungskräfte standen im Einsatz. 

Im Mannschaftsbus waren neben dem 64-jährigen Lenker offenbar fünf zwölf- bis 14-jährige Fußballtalente des Landesverbandsausbildungszentrum Ried (LAZ).

Auseinandersetzung in Linz: Rollstuhlfahrer im Rausch attackiert

Alle sieben Beteiligten wurden leicht verletzt, sechs von ihnen ins Krankenhaus eingeliefert. Der 64-Jährige verzichtete gegen Unterfertigung eines Revers.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Am Rettungseinsatz an der Unfallstelle waren zahlreiche Einheiten der Rettung, sowie der Notarzthubschrauber und drei Feuerwehren beteiligt. 

Oberösterreich
Agenturen  | 

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