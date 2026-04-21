Fünf Nachwuchskicker bei Verkehrsunfall in Oberösterreich verletzt

Sieben Personen sind Montagabend bei einer Frontalkollision auf der Leitrachstettener Landesstraße in Maria Schmolln (Bezirk Braunau) leicht verletzt worden. Ein 19-Jähriger touchierte um 18.30 Uhr mit seinem Pkw in einer starken Rechtskurve einen Leitpflock, woraufhin er die Kontrolle über sein Auto verlor und mit einem entgegenkommenden Achtsitzer-Bus frontal kollidierte, berichtete die Polizei am Dienstag.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF maria Schmolln Zahlreiche Rettungskräfte standen im Einsatz.

Im Mannschaftsbus waren neben dem 64-jährigen Lenker offenbar fünf zwölf- bis 14-jährige Fußballtalente des Landesverbandsausbildungszentrum Ried (LAZ).

Alle sieben Beteiligten wurden leicht verletzt, sechs von ihnen ins Krankenhaus eingeliefert. Der 64-Jährige verzichtete gegen Unterfertigung eines Revers.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF maria Schmolln Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz.