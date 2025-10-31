Kurioser Vorfall in NÖ: Kann man in Waschstraße Fahrerflucht begehen?

Das Leben schreibt manchmal die seltsamsten Geschichten, die folgende begann an einem Februartag 2025 in einer Waschstraße in St. Pölten .

Ein Mann ließ zur Mittagszeit sein Auto durch eine automatische Waschstraße ziehen. Das Förderband ruckelte, das Auto hüpfte leicht – und berührte in der Folge das dahinter fahrende Fahrzeug. Ein klassischer Fall eines Auffahrunfalls, nur eben inmitten von Bürsten, Schaum und Trockenföhnen.

370 Euro Strafe plus Gebühren

Der Mann wollte von dem Mini-Unfall aber gar nichts bemerkt haben und fuhr schließlich zu einer angrenzenden Halle, um die Reinigung mit einem Staubsauger fortzusetzen. Die Geschädigte, so viel steht fest, stellte den Mann nicht zur Rede, auch sie verließ mit ihrem Wagen die Waschstraße.

Die Sache hatte dennoch ein Nachspiel, denn später kam es zu einer Anzeige: Der Lenker habe nach dem „Verkehrsunfall“ nicht angehalten, sei seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen und habe die Polizei nicht verständigt, hieß es seitens der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten. Das Ergebnis: zwei Strafen, insgesamt 370 Euro plus Gebühren.