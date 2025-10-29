Nachtclub in St. Pölten sucht neuen Betreibern

Es ist ein turbulentes Jahr für das St. Pöltner Nachleben: Nachdem im Frühjahr das "Warehouse" aus finanziellen Gründen endgültig seine Pforten geschlossen hat, sucht nun die "Infinity Club Bar" ab Jänner 2026 neue Betreiber. Ein Jahrzehnt lang wurde das Nachtlokal von Manuel Pemmer und Thomas Schuster geführt, nun soll der gastronomische Betrieb gegenüber der Hesser-Kasserne an neue Mieter übergeben werden.

Für diese Entscheidung gibt es mehrere Gründe, wie Pemmer erzählt. Ein entscheidender Faktor waren die begrenzten zeitlichen Ressourcen der beiden Männer. Das Duo hat erst im Vorjahr die "Kids World", einen Indoor-Spielplatz, in der Landeshauptstadt eröffnet. Hier sei ebenfalls ein Event-Bereich inkludiert. Im Außenbereich befindet sich mit der Sunset Terrazza bereits ein Beach-Club - nach erfolgter Genehmigung ist geplant, auch im Innenbereich Veranstaltungen abzuhalten. Parallel dazu betreibt Pemmer die Seelounge Ratzersdorf. "Alles ist dann ziemlich viel", so der Unternehmer. "Stirbt ein bisschen aus" Außerdem sei das Nachgeschäft seit Corona nicht mehr das, was es früher einmal war. Die junge Generation, so Pemmers Beobachtung, zieht es deutlich seltener ins Nachtleben. Deren Fokus liege heute eher auf Clubbings und Veranstaltungen, nicht mehr auf dem "normalen Barleben". "Das stirbt irgendwie ein bisschen aus", findet Pemmer. "Die Leute wollen einfach, dass einem jedes Mal etwas geboten wird beim Fortgehen."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Manuel Pemmer Für die schummrigen Räume soll ein neuen Betreiber gefunden werden.

Die Folge sei zwar kein Minusgeschäft, die Umsätze von früher werden aber kaum noch erreicht. "Es ist schwierig, dass du die Jungen ins Lokal bekommst", beobachtet der Unternehmer. Social Media und ein möglicherweise höheres Gesundheitsbewusstsein der Jugendlichen spielen in den Augen des langjährigen Clubbetreibers ebenfalls eine Rolle, wenn es darum geht, dass das Nachtgeschäft insgesamt schwieriger geworden ist. "Wenn ich zurückdenke, ist man früher Donnerstag, Freitag und Samstag fortgegangen. Und jetzt gehen sie einmal, zweimal im Monat fort und sonst treffen sie sich irgendwo anders, sitzen beieinander und haben auch andere Interessen zum Teil."