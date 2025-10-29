Das wird laut: Eurofighter üben im Überschallbereich

Von 3. bis 14. November trainieren die österreichischen Luftstreitkräfte erneut im Überschallbereich . Geplant sind pro Tag zwei Flüge zwischen 8.00 und 16.00 Uhr , teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Es handelt sich um das zweite Überschalltraining des Jahres .

„Gerade in einer Zeit wachsender internationaler Spannungen zeigt sich, wie wichtig die Fähigkeit zur Wahrung und Durchsetzung unserer Lufthoheit ist“, betonte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

Tirol, Vorarlberg und Ballungsräume sind ausgenommen

Das Fliegen mit Überschall sei ein unverzichtbarer Teil der Ausbildung und diene dazu, reale körperliche Belastungen zu erproben, die im Simulator nicht vollständig abgebildet werden könnten.