Video: Eurofighter über St. Pölten sorgten für Aufsehen

Wenn die Erde bebt, muss das nicht immer geologische Gründe haben. Am Freitagvormittag vibrierte in St. Pölten der Boden, weil zwei Eurofighter über die Landeshauptstadt donnerten. Die Eurofighter Typhoon waren dabei nicht allein in der Luft: Sie begleiteten eine Transportmaschine, die ebenfalls über dem Mostviertel unterwegs war.

Was steckte hinter der spektakulären Aktion? „Es handelte sich um einen Trainingsflug“, berichtet Heeressprecher Michael Bauer. Sogenannte Alarmstarts werden regelmäßig geübt, erklärt er. Sie sind immer dann erforderlich, wenn unbekannte oder nicht gemeldete Flugzeuge in den österreichischen Luftraum eindringen.