Ende einer Ära: Warum St. Pöltens letzter Würstelstand schließen muss

Montagvormittag in der Herrengasse , an der Ecke zur Domgasse in St. Pölten . Die Sonne scheint, es herrscht noch T-Shirt-Wetter, beim Würstelstand von Daniela Pottendorfer haben sich die ersten Gäste eingefunden. Manche trinken Kaffee, für andere darf es schon der erste Schluck Bier sein.

Pottendorfer, die früher das Gasthaus s’Zimmer am Rathausplatz führte, könnte also zufrieden sein – doch die Stimmung ist im Keller. "Am 10. September sperre ich zu. Ich habe keine Genehmigung mehr erhalten", erzählt sie im Gespräch mit dem KURIER.

"Tradition geht verloren"

Dabei war sie im Dezember des Vorjahres noch mit so viel Elan in ihr neues Projekt gestartet. Doch der bunte Imbissstand mit ein paar Sitzplätzen und Stehtischen gehört bald der Vergangenheit an – und so schließt nach 26 Jahren der letzte "echte" Würstelstand in St. Pölten. "Damit geht auch eine Tradition verloren", ist sich Pottendorfer sicher.

Die Gastronomin erzählt, dass es von Anfang an nicht leicht gewesen sei; es habe immer wieder Zores mit dem Magistrat gegeben. Einmal, so Pottendorfer, habe es Ärger gegeben, weil die Behörde der Meinung war, dass aufgrund der Stehtische die Feuerwehr nicht durchfahren könne. "Die beiden Tische lassen sich mit einer Hand zur Seite schieben", sagt sie und schüttelt den Kopf.