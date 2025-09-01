Polizist aus NÖ nutzt Dienstausweis für Gratis-Eintritt und fliegt auf

Als der Richter das Urteil spricht, knickt der Angeklagte zusammen, sein Kopf wird rot. „Bitte nicht“, fleht er noch, doch für Erbarmen ist es zu spät. 15 Monate bedingte Haft bedeuten für den Polizisten aus dem niederösterreichischen Zentralraum, dass er vermutlich seinen Job verliert – auch wenn die Entscheidung noch nicht rechtskräftig ist.

Einen triftigen Grund, warum der Gruppeninspektor am Montag auf der Anklagebank im Landesgericht St. Pölten Platz nehmen musste, gab es freilich. Amtsmissbrauch warf ihm die Staatsanwaltschaft vor. Nicht zum ersten Mal: Bereits vor etwas mehr als einem Jahr war der Polizist wegen einer illegalen Datenabfrage zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Erneut auffällig Großen Eindruck dürfte dieses Urteil bei ihm allerdings nicht hinterlassen haben, denn der Beamte wurde erneut auffällig. Konkret ging es im Prozess um einen Vorfall, der sich am 11. Mai 2025 am Messegelände in Tulln abgespielt haben soll. Nach einem 24-Stunden-Dienst wollte der Polizist gemeinsam mit einem Kollegen die Oldtimermesse besuchen. Ein Ticket kostete 15 Euro – das wollte er sich sparen und zeigte dem Sicherheitsmitarbeiter seinen Dienstausweis. „Ich war der Meinung, dass es ein Abkommen gibt, wonach Polizisten zur Messe Tulln freien Eintritt haben“, erklärte er vor Gericht. Ein solches Abkommen, so der Niederösterreicher, gelte ja auch für das Hallenbad in Tulln, wo Polizisten und Feuerwehrleute gratis schwimmen dürften.